Сын Орбакайте разводится спустя восемь лет брака

Российский певец Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова приняли решение о расторжении брака после восьми лет совместной жизни.

Официальное заявление о расставании сделала сама Краснова, объяснив это решение фундаментальными различиями во взглядах на жизнь и будущее.

«Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны», — написала Алена в соцсетях.

Девушка подчеркнула, что она и Никита сохранят взаимное уважение. Краснова пожелала супругу счастья в новой жизни.

Алена и сын Кристины Орбакайте познакомилась в 2014 году на даче, где жили по соседству. В 2017 году состоялась их звездная свадьба. Торжество проходило в Дворце бракосочетания в Барвихе с последующим банкетом в зале «Жаворонки».

На мероприятии присутствовали около 200 гостей, включая мать саму Орбакайте, отца Владимира Преснякова с супругой Натальей Подольской, а также Филиппа Киркорова, Максима Галкина* и Аллу Пугачеву — бабушку Никиты.

В последнее время молодой музыкант проживает в США, где развивает музыкальную карьеру. Он исполняет кавер-версии песен российских артистов, которые стали его основным источником дохода.

