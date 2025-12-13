Володин анонсировал новые санкции для скрывающихся за рубежом противников РФ

Госдума готовит дополнительные ограничения для осужденных за рубежом противников государства, сообщил в своем канале МАХ председатель ГД Вячеслав Володин. Информация также размещена на официальном портале ГД.

Среди мер, предлагаемых к утверждению, председатель палаты Вячеслав Володин выделил комплекс имущественных и гражданско-правовых ограничений. В их число входит приостановка государственной регистрации любых операций с недвижимостью на территории России, а также полная блокировка финансовых счетов и иного имущества фигурантов. Дополнительно для этой категории лиц могут быть установлены запрет на пользование правом управления транспортными средствами, отказ в доступе к порталам электронных государственных и муниципальных услуг, а также лишение возможности официально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

«Даже находясь за пределами страны, сбежавшие предатели должны осознавать неотвратимость наказания за совершенные действия», — подчеркнул председатель ГД.

Вячеслав Володин конкретизировал, что сфера действия законопроектов охватит, в частности, лиц с вступившими в силу обвинительными приговорами за публичную дискредитацию Вооруженных Сил РФ, за призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности страны либо к введению против нее международных санкций. Кроме того, под ограничения подпадут и иностранные агенты, систематически уклоняющиеся от исполнения предписаний специального законодательства.

«Решение о применении таких мер будет приниматься Генеральной прокуратурой Российской Федерации, на сайте которой предлагается публично размещать список попавших под ограничения», — отметил председатель ГД.

