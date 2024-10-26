Володин сообщил, что в ноябре вступает в силу закон по миграционной сфере

Председатель ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале проинформировал о вступающих в ноябре законах.

В силу вступит закон, принятый депутатами с целью улучшения миграционной сферы. В частности, будет ужесточен контроль регистрации иностранных граждан в официальных системах России. Сотрудники будут оперативно выявлять лица, которые ранее нарушали законы РФ, с целью недопущения их на территорию страны.

«Полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно. Представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны», — председатель ГД сообщил о еще одном законе, который вступит в силу в ноябре.

Кроме того, ужесточится контроль тех блогов и каналов, у которых насчитывается более 10 тыс. подписчиков. Данные о них внесут в базу Роскомнадзора. Закон принят с целью соблюдения безопасности в цифровой среде. Владельцы страниц в социальных сетях будут нести ответственность за достоверность предоставленной ими информации. Ранее закон распространялся только на представителей СМИ.

Региональные власти будут наделены полномочиями утверждать планы тушения природных пожаров. В зону их ответственности также войдет контроль мероприятий, направленный на выявление чрезвычайных ситуаций.

Жители России, которые приняли гражданство без дачи присяги, утратят свой статус. Дать присягу такие лица могут до вступления в силу нового закона.

Ранее сообщалось, что Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.