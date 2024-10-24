Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года и представлен на ратификацию 14 октября. Документ направлен на укрепление двусторонних отношений между Россией и КНДР. Договор основывается на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной неприкосновенности.

Одним из ключевых пунктов соглашения является обязательство сторон незамедлительно проводить консультации и согласовывать меры помощи в случае угрозы вооруженной агрессии. В случае вооруженного нападения одна сторона обязуется оказать военную и иную помощь другой.

Согласно документу, стороны также берут на себя обязательства не заключать соглашения, угрожающие суверенитету и безопасности друг друга, а также не допускать использования своих территорий третьими государствами. Важным аспектом партнерства является совместная работа в борьбе с международным терроризмом и укреплении информационной безопасности.

Комитет ГД России по международным делам отметил, что ратификация данного договора отвечает интересам РФ и будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между странами.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что этот договор является логичным итогом развития двусторонних отношений и необходимым шагом для обеспечения безопасности обеих стран.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель назвал возможную отправку войск КНДР в Россию провокацией.