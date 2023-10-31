Волонтеры Белгорода спасают брошенных животных, которые могли погибнуть

В ОМК серьезно подошли к вопросу помощи животным. В городе сеть много добродушных людей, которые готовы спасать обездоленных зверей. Нет технической возможности этого сделать. Не всегда хватает знаний, как действовать или же нет единого центра, где могут принять животных.

Сотрудник завода «ОМК Энергомаш» Артем Микеров рассказал, что бывают случаи, когда спасти животное не удается, несмотря на все приложенные усилия.

«Проект получился эмоционально непростым. Уже на старте его реализации я сразу откликнулся на просьбу помочь псу Касперу, которого нашли лежащим возле дороги. Состояние было очень тяжелым. Он отчаянно боролся за жизнь, но, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось», - рассказал Артем

Артем познакомил корреспондента издания с псом Оскаром. У него была искривленная лапа. Ветеринары сделали операцию. Теперь собака может ходить. Без денег реализовать мечту не вышло бы.

Фото: [ пресс-служба ОМК ] Фото: [ пресс-служба ОМК ]

Также корреспондентов познакомили с кошкой Молли. Больную и истощенную, ее привезли из Шебекино. Питомца полностью вылечили. После того как животных лечат, их забирают люди к себе домой. Оскар и Молли уже обрели новых хозяев.

«Зоозащита — достаточно популярное направление проектов, которые получают поддержку в конкурсе «ОМК Партнерство». Помимо доброго дела — спасения животного, здесь есть еще одна важная составляющая. Такие проекты напоминают, что в любой, даже самой сложной ситуации, стоит оставаться человеком», — прокомментировала руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.

Зоозащитники считают, что в городах необходимо создавать единую скорая помощь для животных. Пока такая служба не организована, важно, чтобы находились добровольцы и волонтеры.

Ранее сообщали, что волонтеры из Нижнего Новгорода собирают деньги для помощи псу, который весит 100 килограмм и не может нормально стоять на лапках.