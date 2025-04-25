В Анапе состоялся экосубботник на Бугазской косе

Участники экосубботника на Бугазской косе в Анапе сумели собрать порядка четырех тонн мусора и песка, загрязненного мазутом. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу Росмолодежи.

Мероприятие проходило 25 апреля и было частью всероссийской недели субботников «Мы за чистоту». Всего участникам акции удалось собрать порядка 400 мешков, общим весом примерно в четыре тонны.

По словам главы департамента молодежной политики Краснодарского края Романа Дмитриева, Бугазская коса одно из самых популярных мест у туристов, выбирающих отдых на берегу Черного моря. Он отметил, что чистота местных пляжей и природных уголков — это вопрос не только здоровья природы, но и будущего.

Ранее стало известно о том, в каком состоянии находятся пляжи Анапы и Темрюка после утечки мазута с потерпевших крушение танкеров.