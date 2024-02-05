Волонтеры из Белгорода рассказали, как бездомным удается соблюдать гигиену в разное время года

В Белгороде находится Марфо-Мариинский женский монастырь, на базе которого оказывают различную помощь бездомным людям. Их кормят, а на праздники вручают сладкие подарки. Но питание — не единственная проблема. Важно создавать условия для проведения различных гигиеничных процедур. Летом бездомные купаются в местных водоемах. Зимой волонтеры собирают деньги, на которые покупают им талоны в баню.

Сестра милосердия Анастасия Маслакова также рассказала, что бездомным назначают дни, когда можно прийти и подстричь волосы. Кроме того, волонтеры приобретают медицинские препараты, чтобы оказывать помощь нуждающимся людям. Часто они обращаются с проблемами желудочно-кишечного тракта и обморожениями.

Ранее мы рассказывали, что не все бездомные готовы принимать помощь белгородских волонтеров. Некоторые получают удовольствие от того, что живут на улице.