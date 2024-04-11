Transsibinfo.com: наличие питомца в доме повышает качество жизни

11 апреля — День домашних животных. Многочисленные исследования доказали, что наличие домашних питомцев улучшает качество жизни человека, сообщает transsibinfo.com .

Так, собаки не просто являются веселыми компаньонами, но и мотивируют человека вести более активный образ за счет необходимости выгуливать питомца. Владельцы собак реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и страдают от проблем с давлением. Доказано, что состояние людей, страдающих болезнью Альцгеймера, улучшается.

Собаки и кошки положительно влияют на людей. Их владельцы реже других страдают аллергией, сердечными заболеваниями. Иммунная система укрепляется, снижается риск развития некоторых видов рака.

Ученые придумали зоотерапию. Людям предлагают проводить время с домашними животными, чтобы улучшать физическое, умственное и психологическое самочувствие.

Transsibinfo.com напоминает, что большое количество питомцев проживает в приютах. Если у человека еще нет надежного друга, можно найти его именно в приюте.

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