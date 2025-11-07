Волонтеры Подмосковья продолжают разыскивать неуловимую Лу́ну, которая вторую неделю не дается в руки людей и блуждает по улицам городов региона, сообщил REGIONS.

По информации издания, опыт изнурительных поисков у волонтеров большой. Например, недавно более 400 человек искали дворнягу Тосю, сбежавшую от новых хозяев. История закончилась благополучно. Теперь волонтеры хотят помочь Лу́не, которая обессиленная и исхудавшая бегает по улицам. Точно так собака бегала по московским улицам, но вовремя была спасена волонтерами. Ее доставили на передержку в Сергиево-Посадский городской округ.

По словам волонтеров, собака разнесла двери и перепрыгнула через несколько заборов, чтобы сбежать. Волонтер Александра Романова рассказала, что пропавший пес очень боится людей.

«Луна очень пугливая. На ней яркий желтый ошейник. Ее ни в коем случае нельзя звать, иначе она просто убежит, и мы ее потеряем. Если хотите помочь, сделайте фото и сообщите волонтерам», — объясняет Александра.

