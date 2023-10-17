Волонтеры раздают маски с наркотическими компонентами: в полиции информацию опровергли

Жители Новосибирска, как и многих других регионов, предупреждают о новом виде мошенничества – ядовитых масках, которые пропитаны наркотическими веществами, сообщает atas.info . Корреспондент узнал у сотрудников правоохранительных органов, насколько данная информация соответствует действительности.

О масках предупреждают в интернет-мессенджерах. Сообщается, что мошенники предлагают людям маску в качестве гуманитарной помощи. Аферисты представляются волонтерами и раздают эти маски.

Из-за наркотических компонентов, которыми маска пропитана, человек теряет сознание. Мошенники, пользуясь бессознательным состоянием владельца, проникают в квартиру и крадут все ценные вещи.

В полиции информацию опровергли. На данный момент ни одного зафиксированного случая нет. Записи в интернет-мессенджерах, - это фейк. Такие сообщения особенно были популярными в период начала пандемии. Тогда (в 2020 году) людей непонятно для какой цели также запугивали.

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