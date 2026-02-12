Волонтеры уступили место инвестору: кто станет новым владельцем «Павильона трех философов» в Подмосковье

Спорная судьба жемчужины подмосковной усадебной архитектуры будет определена в ближайшие дни. Торги по продаже исторического комплекса Воронцовых-Дашковых в селе Быково назначены на 20 февраля. Стартовый ценник — 131,96 млн руб., сообщил REGIONS.

Покупателю достанется 15 строений общей площадью около 6 тыс. кв. м. Два объекта имеют непререкаемый федеральный охранный статус: главный господский дом и та самая ротонда на острове посреди Круглого пруда, которую в народе окрестили «Павильоном трех философов». Десятилетиями это место служило магнитом для живописцев, свадебных кортежей и всех, кто неравнодушен к дворянской старине.

Усадьба помнит екатерининские времена. В новейшей же истории ее существование держалось в основном на подвижниках: волонтеры чистили аллеи, укутывали садовые вазоны, сажали на острове тюльпаны и даже соорудили для птиц с белками новогоднее дерево из сушняка.

Победителю аукциона придется подписать охранные обязательства. Заявки стопорят 16 февраля в 15:00.

