Волонтеры заявили о жестоком обращении с животными в ПВС на Ставрополье

Волонтеры и общественники заявили о жестоком обращении с животными в ПВС (пунктах временного содержания) на Ставрополье, сообщил newstracker.ru.

По данным издания, жители региона длительное время добивались, чтобы в населенных пунктах появились пункты для содержания бездомных животных. В настоящее время такие организации есть. Однако волонтеры обратили внимание на условия, созданные для питомцев. По их мнению, они неблагоприятные.

Руководитель краевой общественной организации «Центр юридической защиты населения, охраны окружающей среды» Оксана Житенева заявила, что собаки разного размера бегают по территории свободно. По ее данным, некоторые вольеры сломались. В итоге на территории образовались стаи. Большие собаки накидываются на маленьких. Сотрудники не реагируют.

По данным Житеневой, собак плохо кормят. В итоге голодные животные дерутся за еду. Пища достается тому, кто сильнее. Периодически волонтеры забирают из ПВС собак. Так, погибающий после кастрации спаниель оказался у ветеринара благодаря отзывчивости общественников.

«Животное в экстренном состоянии доставили в пятигорскую ветклинику. У нее поражены гениталии. И, как врачи говорят, там уже пошел некроз ткани. Также у этой собаки ужасное нагноение уха, где находилась бирка. Животное прооперировали. Собаку наблюдают, ее лечат и пытаются оживить», — рассказала Житенева.

Волонтеры сообщили, что обратились в прокуратуру. Они просят, чтобы в проверке приняли участие работники управления Ветеринарии, Роспотребнадзора и санэпидстанции.

Ранее сообщалось, что в ХМАО дети спасли умирающую на морозе собаку.