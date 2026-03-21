Волшебство над Подмосковьем: в ночь на 21 марта небо озарилось северным сиянием

По данным телеграм-канала ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, в ночь на субботу на Земле зафиксирована магнитная буря, достигшая показателя G3 по пятибалльной шкале интенсивности. Такие возмущения, с одной стороны, способны создавать помехи в работе спутников и систем связи, с другой — дарить редкую возможность наблюдать аврору в нетипичных для нее широтах.

По информации издания, свечение удалось запечатлеть не только обитателям арктических территорий. Вопреки привычному географическому распределению, яркие всполохи заметили жители Владимирской, Смоленской и Московской областей. Однако в отличие от северных регионов, где сияние было отчетливо видно невооруженным взглядом, в Подмосковье картина оказалась более приглушенной. Опытные наблюдатели советуют использовать фотоаппаратуру — техника улавливает даже слабые световые импульсы, недоступные человеческому глазу.

Геомагнитные колебания продолжаются. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, пик активности придется на первую половину субботы, после чего начнется постепенное затухание. У тех, кто пропустил ночное представление, еще есть шанс его увидеть: ожидается, что возмущения продлятся до шести суток, хотя их интенсивность будет меняться.

Ранее сообщалось, что кандидат наук Железнов опроверг влияние северного сияния на здоровье человека.