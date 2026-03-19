Мост между мирами или красивая «сияшка»: как северное сияние влияет на здоровье и психику человека

Для коренных народов Севера полярное сияние никогда не было просто красивым оптическим эффектом. Поморы, ненцы и саамы видели в разноцветных всполохах нечто сакральное — мост между миром живых и мертвых, знаки от духов предков или предупреждения о грядущих событиях. Наука давно объяснила природу этого явления, но легенды и поверья, связанные с небесным огнем, живы до сих пор.

Что говорит наука

Полярное сияние правильнее называть именно полярным, поскольку оно встречается и в Арктике, и в Антарктиде. Как пояснил в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, это оптическое явление представляет собой визуализацию геомагнитной бури на Земле. Когда происходит такая буря, в северном полушарии стоит ждать сияния.

Верхний слой атмосферы начинает светиться зелеными, красными, желтыми, синими и фиолетовыми цветами из-за столкновения магнитосферы Земли с солнечным ветром — потоком заряженных частиц, который особенно силен после вспышек на Солнце. Цвет зависит от того, с какими веществами и на какой высоте взаимодействуют частицы. Кислород на высоте до 150 километров дает зеленое свечение, выше — красное. Азот отвечает за фиолетовые и синие оттенки, причем последний встречается реже всего.

Еще в XVIII веке Михаил Ломоносов пытался разгадать природу сияния. Он проводил опыты со свечением газов в электрическом поле и даже посвятил этому явлению стихотворную оду, предположив, что причина кроется в Солнце. Ученый опередил мировую науку почти на сто лет.

Что хранят легенды

У каждого северного народа сложилась своя мифология вокруг полярного сияния. Поморы, жившие на побережье Белого моря, называли его огненным змеем. Существовало поверье, что змей может залететь в дом через печную трубу, поэтому во время сияния люди закрывали вьюшки, прятали железные предметы и иконы, старались вести себя тихо, чтобы не разгневать высшие силы.

При этом поморы научились использовать сияние для навигации. Они заметили, что свечение ярче всего над границей моря и суши, причем над водой оно интенсивнее, а в устьях рек в светящихся лентах появляются темные пятна. Так по небу можно было читать очертания береговой линии.

Ненцы на Ямале считали сияние мостом в мир предков. Мелькающие в небе огни они называли «пазори» и верили, что это души умерших. Отсюда и поэтичное название — «заря покойников». В ненецкой мифологии сияние связывали с гигантским быком Севера, который живет у края неба. Зимой его дыхание превращалось в сполохи, а летом становилось дождевыми тучами. Когда бык двигался, наступало тепло, когда сбрасывал шерсть — начинался снегопад.

Еще одна красивая легенда гласит, что в самые морозные месяцы молитвы людей замерзают в воздухе и не могут долететь до верховного бога Нума. Но когда они все же достигают божества, он отвечает вспышками сияния — знаком, что услышал и готов помочь. Замерзшие слова начинают искриться и переливаться всеми цветами.

Саамы, или лопари, видели в сиянии духов умерших. По поверьям, в облаках есть дом, где мертвые устраивают сражения. Во время сияния старались не шуметь, чтобы не навлечь беду. Женщинам полагалось покрывать голову, иначе небесные воины могли забрать их в жены. Встретив сияние в пути, саамы останавливались и пережидали.

Цвет тоже имел значение. Красный предвещал драку умерших, зеленый говорил о том, что по небу гуляют души тех, кто ушел не своей смертью, а синий с голубым сулили покой. В скандинавской традиции лучи сияния считались огнями, которые несут валькирии, сопровождая павших героев в Вальхаллу. У восточных славян полярное сияние воспринимали как зловещее знамение, предвещающее войны и исторические перемены.

Впрочем, есть и светлые приметы. На Севере верят, что дети, зачатые во время полярного сияния, родятся особенно удачливыми, умными и сильными.

Можно ли свистеть под северным сиянием

Особое место в северных суевериях занимает свист. Одни считали, что свист привлекает удачу, другие видели в нем опасность, третьи были уверены, что так можно усилить свечение.

Эзотерик Сергей Шмелев в беседе с «Ямал-Медиа» объяснил, что человек, наблюдающий за сиянием, испытывает ощущение сверхмощности, словно соединяется с чем-то большим. Психика перестраивается, могут приходить видения. С эзотерической точки зрения полярное сияние — это мощный портал, который практикующие люди используют для загадывания желаний и решения бытовых задач.

По словам Шмелева, во время сияния некоторые начинают вести себя странно: разговаривают с невидимыми собеседниками, отключаются от реальности. Раньше это называли зовом предков — считалось, что души умерших так контактируют с живыми, пытаются передать информацию. Эзотерик советует в такие моменты наблюдать за сиянием, загадывать позитивные желания, просить предков о подсказке и энергетически защищаться от негатива.

А вот свистеть не стоит. «Пользы от этого точно не будет, а вот проблемы вполне возможны», — предупреждает Шмелев. С древности звуки имели сакральное значение. Посвистывая, человек может притянуть неизвестные силы, причем чаще всего приходят сущности низшего порядка, которые ищут энергию. В крестьянской традиции свист в доме считался плохой приметой, сулящей безденежье. Свист задает определенные вибрации, которые улавливают обитатели тонкого мира, и последствия могут быть непредсказуемыми.

Влияет ли сияние на здоровье

С научной точки зрения само полярное сияние на человека не влияет. Как пояснил Николай Железнов, воздействие оказывает геомагнитный шторм, который и вызывает свечение. Переменное электрическое поле может создавать помехи в работе приборов и техники. Что касается здоровья людей, стопроцентных доказательств влияния магнитных бурь на самочувствие пока нет. Официальная наука считает, что на состояние организма они не отражаются.

Ранее сообщалось, что ученые пообещали редкие полярные сияния из-за мощной магнитной бури.