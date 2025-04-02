Вонзил нож в сердце: свидетели рассказали об убийстве девушки в общежитии Перми

Согласно версии следствия, Дарью Лузину убил ее бывший молодой человек. Трагедия произошла в феврале 2025 года. Предполагается, что 23-летний уроженец Оханска Алексей Потешкин руководствовался чувством ревности. В зале суда прокурор заявил, что обвиняемый нанес один удар ножом и сразу попал в сердце. Трагедия произошла, когда в комнате общежития собралась компания молодых людей. Они распивали спиртные напитки.

Свидетели рассказали в зале суда, что между Дарьей и Алексеем возникали конфликты исключительно в алкогольном опьянении. В ночь, когда девушка погибла, произошла очередная ссора. Свидетели отметили, что погибшая весь вечер шутила над обвиняемым, вспоминала об их расставании. Когда она упала, Алексей просил ее не притворяться и встать с пола. В момент ссоры молодой человек нанес удар ножом также подруге Дарьи — Виктории.

«Потешкин встал с дивана, Даша следом. Я подумала, что он хотел выйти. Но он резко развернулся и замахнулся на Дашу. Я выбежала из-за стола, он ее ударил, я его оттолкнула, и Даша упала мне на руки. Он снова замахнулся и ударил меня в плечо», — рассказала свидетельница Виктория.

По данным издания, Виктория не получила серьезных повреждений. Обвиняемый признал вину. От дачи показаний в суде молодой человек отказался.

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