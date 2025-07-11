«Вообще не хочу его видеть»: отец избитого в Шереметьево ребенка высказался об агрессоре

Отец избитого в аэропорту Шереметьево ребенка рассказал корреспонденту REGIONS, что не хотел бы встретиться с обидчиком сына.

Встреча корреспондента с отцом пострадавшего ребенка состоялась в Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля. Журналист поинтересовался, какое наказание за совершенный поступок мужчина считает справедливым. Отец ребенка ответил, что такие решения вправе принимать только суд. Мужчина признался, что не хотел бы встретиться с обидчиком сына.

«Я вообще не хочу его видеть», — сказал мужчина.

Собеседник издания рассказал, что именно по этой причине не посещал судебное заседание. Он не хотел встречаться с подозреваемым. По информации телеграм-канала SHOT, мужчине грозит до 15 лет пребывания в колонии.

Ранее семья из Курской области рассказала о последнем дне ребенка, который героически спас маму во время атаки дрона противника.