Семья рассказала о последнем дне ребенка, который героически спас маму от дронов в Курске

Пятилетний ребенок из Курска погиб, спасая свою маму во время атаки украинских беспилотников 8 июля. Мальчик получил ожоги 30% тела, закрыв собой мать на городском пляже, где в тот момент находилось много семей с детьми. Тетя погибшего рассказала KP.RU, как прошел последний день племянника, в смерть которого не верится до сих пор.

Тетя ребенка Елена рассказала, что мама с сыном отправились на вечерний отдых после нескольких дней сильной жары. В первые минуты атаки женщина услышала жужжание дронов и несколько взрывов, почувствовала ожог ноги и едкий дым.

«Это должен был быть обычный, хороший день. А случилось то, во что мы теперь не можем поверить», — сдерживая слезы, рассказала Елена, тетя мальчика.

В разговоре с губернатором Курской области мать успела сообщить, что сын пытался ее защитить, закрыв собой. Ребенка с ожогами 30% тела доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Родственники узнали о трагедии из новостей — последний разговор с мамой длился всего минуту, когда их готовили к переводу в московскую больницу.

Сейчас мать находится в Москве одна. Близкие готовы поддержать ее после возвращения в Курск, где предстоит организовать похороны. Отец ребенка, разведенный с курчанкой, помогает решить вопросы с транспортировкой тела.

Напомним, что по факту нападения на мирных граждан на пляже в Курске было возбуждено уголовное дело.

Ранее дядя погибшего мальчика-героя из Курска прокомментировал трагедию.