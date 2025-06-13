«Вопрос лишь в масштабе»: на Украине не сомневаются в негативных последствиях из-за войны на Ближнем Востоке

Эксперты уверены, что Украину ждут большие проблемы после удара Израиля по Ирану, пишет украинский телеграм-канал «Страна.ua».

Эксперты отметили, что Украину однозначно ожидают негативные последствия.

«Вопрос лишь в масштабе негативных последствий, который напрямую зависит от продолжительности и интенсивности конфликта», — сообщил телеграм-канал «Страна.ua».

По мнению экспертов, худший сценарий развития ситуации на Ближнем Востоке — Израиль или Иран применят ядерное оружие. Специалисты уверены, что Россия тогда будет ссылаться на мировую практику и использует мощное оружие в конфликте с Украиной.

По данным экспертов, украинские партнеры уже не смогут уделять столько внимания Киеву, как это было до нынешнего момента. Запад сосредоточит усилия для разрешения конфликта между Израилем и Ираном. Причем США будут рады, что им не придется заниматься украинским вопросом. По мнению аналитиков, еще одно негативное последствие — рост цен на нефть, что положительно отразится на российской экономике.

«Поэтому для Киева любая эскалация на Ближнем востоке максимально не выгодна», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Медведев на фоне ударов по Ирану назвал угрозу ядерного конфликта реальной.