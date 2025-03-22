Воробьев выразил слова соболезнования семьям погибших в «Крокусе»

Губернатор Московкой области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале выразил слова соболезнования всем, кто потерял близких людей вследствие теракта в «Крокус Сити Холле».

Губернатор Московкой области Андрей Воробьев принял участие в открытии мемориала, который в субботу, 22 марта, установили у стен «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта. Андрей Юрьевич вспомнил, как произошла трагедия. Тогда глава с первых секунд докладывал о происходящем президенту России Владимиру Путину, который в свою очередь поручил позаботиться о каждой семье, столкнувшейся с трагедией.

«Спасибо врачам и спасателям, которые героически работали на месте, зачастую рискуя собственным жизнями», — написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья поблагодарил всех неравнодушных жителей региона, которые находили в себе силы и возможность оказывать помощь семьям пострадавших и тем, кому удалось выжить в тот трагический для всей России день. Всестороннюю поддержку тогда оказывал большой и малый бизнес, активисты.

«Вас объединил Российский Красный Крест — это стало крупнейшей по масштабам работой в его истории. Она идет и сегодня, и будет продолжаться еще много лет», — отметил Андрей Юрьевич.

Губернатор Московкой области почтил память погибших невинных жертв террористов. Теракт стал причиной гибели сотен человек.

«Светлая память погибшим», — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что СК завершил расследования в отношении 19 фигурантов дела о «Крокус Сити Холле».