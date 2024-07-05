Ворона оставила без клубники жителя Ленинска-Кузнецкого

Житель Ленинска-Кузнецкого опубликовал на своей странице в социальной сети видео, как ворона ест клубнику. Мужчина был уверен, что в ночное время суток на участок проникают посторонние, которые срывают с грядки ароматные ягоды, сообщает sibdepo.ru .

Автор видео не предполагал, что воровкой может быть ворона. Застав случайно пернатого гостя на участке, он был удивлен. Ворона сорвала ягодку и постепенно ела ее. Клубничка падала, но опытную птицу это не останавливало. Она невозмутимо почесывала себя лапкой и трапезничала.

«Теперь ты видел все! В Ленинске-Кузнецком, вороны съедают клубнику. Будьте аккуратнее», — написал кузбассовец.

Сладкую ягоду любят не только птицы, но и люди. Однако, несмотря на содержание в ягодах многих витаминов и минералов, важно знать безопасный объем употребления клубники во избежание отравления. Рекомендованным количеством считается доза 300 – 400 граммов. Однако эта норма рассчитана на взрослого человека. Категории населения, страдающей определенными заболеваниями, медики советуют уменьшать дозу.

Ранее мы сообщали, что завышенная цена клубники и других сезонных ягод в нынешнем сезоне обусловлена высоким уровнем жизни жителей Москвы и ДНР.