Вороны подсказали: фотограф из Одинцова поймала в кадр скрытного лесного зверька

В Одинцове фотограф-натуралист Елена Швыдун сумела запечатлеть редкого лесного обитателя — куницу. Кадрами она поделилась в соцсетях, отметив, что обнаружить хищника помогли вороны. Именно их громкое встревоженное карканье выдало присутствие зверька, который обычно ведет скрытный образ жизни, сообщил REGIONS.

Охотовед Валерий Аксенов пояснил корреспонденту REGIONS, что в Подмосковье встречаются два вида этих животных. Лесная куница предпочитает густые лиственные и смешанные леса, парки и лесопарки. Каменная, напротив, обитает в южных районах области, где преобладают редколесья и заросли кустарников. Оба вида активны преимущественно ночью, поэтому встретить их в светлое время суток — большая удача.

«Встретить действительно большая удача. Некоторые виды куньих в регионе находятся под охраной и занесены в Красную книгу. Охота на них запрещена», — подчеркнул Аксенов.

Хотя куницы относятся к ценным охотничьим ресурсам, их добыча строго регламентирована законом. Фотографии Елены Швыдун — не только впечатляющий снимок, но и напоминание о том, как важно бережно относиться к редким представителям подмосковной фауны. А еще о том, что порой самые неожиданные «стражи природы» — такие как шумные вороны — помогают человеку заглянуть в скрытый мир диких животных.

Ранее сообщалось, что стая голубей оккупировала мост в Подмосковье.