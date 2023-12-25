Ворвавшийся ночью тюменец избил хозяйку дома веником, а ее мужа сковородой
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Суд приговорил жителя Тюмени к условному сроку в виде двух лет лишения свободы, сообщает nashgorod.ru. Испытательный срок - два года. Мужчина ворвался в дом ночью и избил семью.
Хозяева дома спали, когда к ним пришел осужденный. Он сразу накинулся на жену и нанес ей удары кулаками и ногами. Потом он схватил веник и продолжал избивать женщину им.
Муж пытался защитить супругу. Тюменец нанес ему также несколько ударов кулаками и ногами, а затем - сковородой.
После он схватил нож и угрожал, что убьет семью. Разъяренный мужчина кричал и размахивал холодным оружием.
В суде установили, что семейная пара знакома с ворвавшемся к ним тюменцем. Инцидент произошел в августе 2023 года. 20-летний нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Осужденный признал вину и принес семье извинения. Причины поступка не сообщают.
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