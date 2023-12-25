Ворвавшийся ночью тюменец избил хозяйку дома веником, а ее мужа сковородой

Суд приговорил жителя Тюмени к условному сроку в виде двух лет лишения свободы, сообщает nashgorod.ru . Испытательный срок - два года. Мужчина ворвался в дом ночью и избил семью.

Хозяева дома спали, когда к ним пришел осужденный. Он сразу накинулся на жену и нанес ей удары кулаками и ногами. Потом он схватил веник и продолжал избивать женщину им.

Муж пытался защитить супругу. Тюменец нанес ему также несколько ударов кулаками и ногами, а затем - сковородой.

После он схватил нож и угрожал, что убьет семью. Разъяренный мужчина кричал и размахивал холодным оружием.

В суде установили, что семейная пара знакома с ворвавшемся к ним тюменцем. Инцидент произошел в августе 2023 года. 20-летний нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Осужденный признал вину и принес семье извинения. Причины поступка не сообщают.

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