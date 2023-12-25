Уголовное дело возбудили в Подмосковье после похищения 70-летней женщины неизвестным

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 70-летней женщины в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, в субботу пенсионерка отправилась на электричке из Москвы на свою дачу в Каширу. Спустя несколько часов женщина позвонила дочери и рассказала, что на нее напал неизвестный. Мужчина несколько раз ударил пожилую женщину по голове и затолкал в машину. После этого звонка связаться с потерпевшей больше не удалось.

Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и местонахождение женщины. Развернуты масштабные поисковые мероприятия с привлечением волонтеров. В ведомстве призвали жителей региона, у которых есть какая-либо информация о случившемся, незамедлительно сообщить об этом правоохранителям по телефонам: 8-496-642-03-57 и 8-963-729-38-74.

Ранее сообщалось, что в полицию с заявлением о пропаже пенсионерки обратилась ее дочь.