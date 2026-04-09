Восемь часов терпения и масло 82,5%: владелица кондитерской уверена, что идеальный кулич может испечь каждая хозяйка

Владелец кондитерской «Бабкин торт» Наталья Бабкина высказала мнение, что каждая хозяйка может в домашних условиях приготовить вкусные куличи. Эксперт поделилась некоторыми секретами, сообщил tagilcity.ru.

Эксперт высказала мнение, что главный секрет выпечки — терпение. В среднем от начала до завершения приготовления понадобится около восьми часов. Наталья Бабкина советует не спешить.

«Мы ставим опару-бигу, замешиваем тесто, даем подняться, обминаем, раскладываем по формам, даем подняться, выпекаем, украшаем. Процесс длительный и без спешки», — рассказала TagilCity.ru владелец кондитерской «Бабкин торт» Наталья Бабкина.

Эксперт считает, что вкусным кулич может получиться, если выбирать хорошие натуральные продукты. В первую очередь речь идет о настоящем сливочном масле жирностью 82,5%, без которого невозможно добиться правильной текстуры и вкуса. Также в списке обязательных составляющих — яичные желтки, пшеничная мука высшего сорта, ароматный миндальный орех, цукаты из апельсиновой корочки, изюм и сладкая курага.

Именно эти компоненты, подчеркивает Наталья, формируют ту самую традиционную основу, которая делает кулич по-настоящему праздничным и вкусным. Никаких заменителей и искусственных добавок — только натуральные продукты, проверенные временем.

«Ручная работа — все этапы от замешивания теста до украшения выполняются вручную, с любовью и вниманием. Пусть ваш пасхальный стол будет наполнен радостью, светом и конечно, угощениями, созданными с душой и традициями!» — подытожила кондитер.

