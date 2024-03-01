Восьмилетнего белгородца вернули маме после годичных поисков

В ноябре 2023 года мама Святослава сообщила в полицию о пропаже сына. 28 февраля 2024 года ребенка вернули матери. Она сообщила, что с ним все хорошо, сообщает ИА «Бел.Ру» .

Все это время в розыске находился не только восьмилетней житель Белгорода, но и его отец Валерий. Родители ребенка разводились сложно. Они не могли решить, с кем будет проживать сын. Отец, не предупредив бывшую супругу, увез сына. Было установлено, что они направились в Липецкую область. Возбудили уголовное дело. Отца задержали.

Супруги развелись еще в 2017 году. Ребенок периодически жил с мамой, а потом с папой. Родители решили обратиться в суд, чтобы закрепить за одним из родителей право на постоянное проживание сына. Суд решил, что сын будет проживать с матерью. Вскоре после этого мужчина скрылся с несовершеннолетним в неизвестном направлении. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» сразу подключились к поиску.

Каждый из родителей делился своей версией, кто уделяет больше внимания ребенку. Отец заверял, что беседует с сыном, покупает все, что ему необходимо, уделяет много времени.

«Отсутствие должной заботы о ребёнке со стороны матери и бабушки компенсировались мной, в первую очередь, своим моральным отношением, разговорами обо всём, что волнует ребёнка. Приобретал всегда все необходимое для него и полностью содержал, организовывал праздники, он проводил со мной много времени, у нас всегда были и есть очень душевные близкие отношения», — рассказывал Бел.Ру отец ребенка.

Мама рассказала, что отношения между бывшими супругами окончательно испортились после того, как она приняла решение переехать в Белгород. Ранее они проживали в Шебекино. Постоянные обстрелы ВСУ вынудили женщину снимать квартиру. Отцу было неудобно каждый раз приезжать в Белгород.

«Валерий иногда приезжал в гости к ребенку, забирал его, и всегда привозил домой. В феврале он в очередной раз приехал за ребенком. Забрать я его должна была в воскресенье», — делилась мать ребенка.

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