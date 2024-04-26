«Восток-Медиа»: подозреваемый в убийстве адвокат Конопля избежит наказания, если настоит на суде присяжных

Опрошенные журналистами юристы на правах анонимности сообщили, что задержанный за подозрение в убийстве приморский адвокат Андрей Конопля может избежать ответственности, зная юридические тонкости, сообщает vostokmedia.com .

Адвокат защищал интересы бывшего прокурора Приморского края Валерия Василенко, которого подозреваниют в приобретении государственной земли за бесценок. Теперь Андрей Конопля также стал фигурантом уголовного дела. Следователи предполагают, что Конопля 14 лет назад отдыхал с компанией на территории частной базы. Он выстрелил три раза в грудь сторожа, используя карабин модели «Сайга 20К». На данный момент это лишь предположения следователей. Ведется расследование.

Юристы уверены, что во время судебных разбирательств Андрей Конопля сможет избежать вынесения приговора. Например, настаивать на присутствии в зале суда присяжных. Это существенно замедлит процесс. Кроме того, адвокат вправе воспользоваться тем, что убийство было совершено 14 лет назад. Дело можно закрыть на основании истечения сроков давности.

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