«Восток-Медиа»: в зоомагазинах продают паучи с жидким кормом с героями из аниме

В телеграм-каналах появилась информация о продаже «алкогольных» напитков для животных. Журналисты выяснили, что товар не представлен в широком ассортименте в магазинах Приморья, сообщил vostokmedia.com. Однако корреспондент редакции обратил внимание на другие интересные предложения.

«Алкоголь» для собак — это товар, который можно приобрести в зоомагазинах. В продукции не содержится спирт, поэтому она не имеет отношения к спиртным напиткам. Жидкость расфасовывают в тару, как для шампанского и пива, чтобы хозяин мог разделить торжество совместно со своим питомцем.

Корреспондент «Восток-Медиа» обошел несколько зоомагазинов Приморского края, чтобы найти товар. В нескольких торговых точках сообщили, что подобную продукцию не продают. Некоторые продавцы предполагали, что шампанское и пиво для собак можно найти лишь в крупных центрах.

Корреспондент обратил внимание на большой необычных ассортимент игрушек для собак. Например, в виде бутылки пива или паучи с жидким кормом с изображением героинь из аниме.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что подавляющее число жителей России живут вместе с питомцами.