Россияне живут только с питомцами: стало известно, сколько жителей РФ имеют четвероногого друга

Подавляющее большинство жителей России (73,3%) живут вместе с питомцами, чаще всего — с кошками. Они есть у 86,8% жителей страны, опрошенных программой лояльности «Х5 Клуб» (результаты есть у интернет-издания «Подмосковье сегодня»).

Две трети респондентов (73,3%), как уточняется, заводят питомцев по просьбе детей. Отказ в этом вызывал у детей грусть и тоску. Став родителями, 66,7% респондентов заводили животных уже по просьбе своих детей, при этом почти половина (44,5%) ограничивалась двумя питомцами, несмотря на детские желания.

Примечательно, что собаки проживают лишь в 31,6% семей. Это же подтверждают и аналитики на основе данных «Пушистого клуба», в котором самой популярной категорией товаров стали консервы и сухой корм именно для кошек.

«Большинство опрошенных привыкли баловать своих питомцев: 38,6% приобретают товары для них несколько раз в неделю, 25% — раз в неделю, а 29,5% совершают покупки раз в две недели или реже. Чаще всего для питомцев покупают корм (94,2%), второе место (49%) в списке покупок занял наполнитель для туалета, а 45,3% респондентов регулярно покупают лакомства, которыми радуют питомцев не реже 2-3 раз в неделю», — добавили в пресс-службе.

Наиболее популярный рацион питомцев — сухой корм, который дают своим четвероногим 70,5% респондентов. 57,1% покупают влажный корм, а 29,5% используют смешанный тип питания. Более того, 32,1% опрошенных предпочитают исключительно специализированный корм, а у 6,5% домашние животные сидят на строгой диете.

Ранее стали известны вкусовые предпочтения жителей страны.