«Восток-Медиа» выяснило стоимость автоперевозок из Владивостока в Москву

Эксперты рассказали, что стоимость доставки автомобиля из Владивостока в Москву зависит от множества факторов, например габаритов машины и выбранного способа транспортировки, сообщил vostokmedia.com. Согласно исследованию редакции, стоимость перевозки автовозом начинается от 160 тыс. руб. и достигает 235 тыс. руб.

Эксперты пояснили, что стоимость услуги зависит от ряда факторов. В первую очередь необходимо учитывать расстояние от конкретной точки во Владивостоке до пункта назначения в Москве. В период праздничных дней или активного спроса клиентов стоимость возрастает. На цену влияют габариты автомобиля.

«Я отправлял свою Toyota Camry автовозом. Мне показалось, что это самый надежный вариант. Да, вышло недешево, около 180 тыс. руб., но я был уверен, что машина доедет в целости и сохранности. Страховка тоже сыграла свою роль», — рассказал житель Владивостока Максим, который перевозил авто в Москву.

По информации издания, автомобиль из Владивостока в Москву доставляют примерно за 19–22 дня. Однако такой прогноз ориентировочный. В случае загруженности на дорогах время в пути автоматически увеличивается.

«Мне нужно было перевезти свой Nissan X-Trail. Обзвонила несколько компаний, цены примерно одинаковые. Выбрала тех, кто предложил самую быструю доставку. В итоге машина приехала в Москву примерно через три недели. Все прошло хорошо, без каких-либо проблем», — отметила клиент Светлана.

Автовладельцы могут также воспользоваться услугой перевозки авто на поезде, отметило издание. Стоимость — от 85 тыс. руб. На погрузку выделено от трех до семи дней. Машину доставят в течение 25 дней. Автомобили транспортируют в специализированных закрытых вагонах-автомобилевозах или контейнерах.

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