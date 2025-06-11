Доллар падает, автодилеры боятся: стоит ли ожидать снижения цен на иномарки в России

Сейчас нет смысла ожидать понижения цен на автомобили, несмотря на изменившийся курс доллара. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Ранее курс американской валюты снизился до показателя в 78,6 рубля. Однако, как считает специалист Моржаретто, такая тенденция не изменит ситуацию на автомобильном рынке.

«Падение доллара временное, а в автомобильном бизнесе контракты все долгие: покупка, привоз или производство автомобиля — это процесс ни одного дня и даже ни одного месяца. При этом никто не дергается, если курс доллара изменяется на один рубль. Я думаю, что никаким образом цены не изменятся. Тем более, что сейчас в продажу поступили автомобили, которые заказали еще полгода назад», — пояснил эксперт.

При этом измениться цены могут при уже новых поставках автомобилей, отметил эксперт.

«Изменения могут быть, но с учетом нашего неустойчивого рынка все закладывают довольно большую маржу, чтобы обезопасить себя в случае валютных колебаний или каких-то экономических и политических перемен», — заключил Моржаретто.

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