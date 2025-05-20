«Вот увидите, так будет»: опубликовано предсказание Жириновского о переговорах Путина и Трампа

Блогер Кирилл Федоров опубликовал в своем телеграм-канале выступление депутата Владимира Жириновского в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», в ходе которого он спрогнозировал итог переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

В эфире программы Владимир Жириновский рассказал, что Дональд Трамп во второй раз одержит победу на президентских выборах в США. Он войдет в историю как грамотный руководитель и миротворец. Одним из конфликтов, в решении которых он примет участие, станет конфликт на Украине. Политик был уверен, что Путин и Трамп смогут договориться, причем каждый из них останется в выигрыше.

Во время программы Жириновский спрогнозировал, что президент Трамп не будет возражать, чтобы пять областей Украины стали частью РФ. Политик провел параллель с Крымом, который на момент интервью уже был юридически присоединен к территории России. Политик предполагал, что остальная часть Украины вступит в НАТО, но для России это уже не будет столь значимым. По мнению Жириновского, присоединение украинских земель к РФ — это важный «русский вопрос».

«Вот увидите, так будет», — такими словами Жириновский закончил выступление.

Блогер Кирилл Федоров оставил под фрагментом видео комментарий. Он обратился к аудитории с вопросом, как у депутата Владимира Жириновского получалось предсказать некоторые исторические события.

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