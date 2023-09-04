Воздушное пространство Нигера снова открыто для пассажирских и грузовых авиаперевозок

Воздушное пространство Нигера, которое было закрыто практически на протяжении месяца, снова открыто исключительно для пассажирских и грузовых авиаперевозок, сообщает издание « ActuNiger ».

Правительство, которое пришло к власти путем государственного переворота, приняло решение о закрытии пространства 6 августа в связи с высоким риском вторжения представителей Экономического сообщества стран Западной Африки.

В ЭКОВАС официально заявили, что готовы военным путем добиться того, чтобы к власти вернулся президент, которого свергли мятежники. Заявление о воздушном пространстве в Нигере негативно отразилось на перелетах в другие страны Африки, поэтому решение об открытии было воспринято положительно. На некоторые полеты действуют ограничения.

«Это не касается полетов воздушных судов военного и другого специального назначения, для чего требуется «разрешение компетентных органов»», – сообщили в Национальном совете спасения родины (НССР)

Нигер расположен в центральной части материка. Чтобы добраться из Сахалина в страны Африки компании, которые преимущественно европейские, были вынуждены облетать страну или прекратить перевозки.

Глава МИД Франции Катрин Колонна высказала мнение относительно ситуации в Нигере.