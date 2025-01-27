Возгорание мусоровоза в Кузбассе удалось ликвидировать без помощи МЧС

Очевидцы рассказали в соцсетях, что в Киселевске при погрузке мусора в мусоровоз произошло возгорание, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Один из очевидцев поделился предположением, что могло стать причиной возгорания. По его мнению, кто-то из жителей выбросил в мусорный бак горящую золу. От нее загорелся остальной мусор. Автор видео, опубликованного в соцсетях, сообщила, что мусор горел в кабине специализированной машины. Женщина отметила, что горожане обратились в пожарную службу. Сотрудники должны были приехать на место происшествия. Женщина утверждала, что водитель задел провод кабиной.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу Сибдепо сообщили, что заявок на устранение возгораний в ведомстве не получали. Автор видео позже опубликовала уточняющую информацию. По ее данным, работники смогли самостоятельно устранить возгорание. Обслуживающая компания уже установила новый контейнер на место, где произошло возгорание мусора. Сотрудники вернулись к штатному режиму работы.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС локализовали крупный пожар на складе в Клину.