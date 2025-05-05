Полиция освободила подозреваемого в попытке теракта на концерте Леди Гаги

В Бразилии полиция неожиданно отпустила мужчину, подозреваемого в попытке теракта на концерте поп-артистки Леди Гаги. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Metropoles, предполагаемый преступник вышел под залог.

По данным зарубежного портала, Леди Гага проводила бесплатный концерт для 2,5 млн зрителей на пляже Копакабана. Во время выступления, как установила полиция, несколько человек собирались взорвать самодельную бомбу, а также забросать толпу «коктейлями Молотова».

Правоохранителям удалось пресечь попытку теракта, не допустив трагедии. Задержали двух человек, одного из которого неожиданно для многих освободили.

«Полицейские установили размер залога, он (подозреваемый) свободен и предстанет перед слушанием по вопросу содержания под стражей», — приводит сообщение портал правоохранительных органов.

Предполагают, что организаторы вербовали для преступления подростков и рассчитывали, что инцидент прославит их в соцсетях. Бразильская полиция продолжает расследование. Суд над подозреваемыми пройдет через пять дней, где и определят меру пресечения.

Примечательно, что сама американская звезда не стала прерывать концерт. В ее карьере он стал рекордным по количеству зрителей, а также насыщенности программы. Посетители до сих пор продолжают благодарить Гагу за яркое шоу, а также полицию за грамотную работу и обеспечение безопасности.

Ранее сообщалось, что Леди Гага порадовала фаната из России подарком за исполнение хита на фортепиано.