Возмущалась тем, что ее эксплуатируют: умерла последняя из всемирно известных пятерняшек

В 1934 году в канадской провинции Онтарио родились пять сестер-близняшек, которые прославились на весь мир. Газета New York Times проинформировала о кончине последней из остававшихся в живых пятерняшек Дион.

«Она (Аннет Дион. — Прим. ред.) первой научилась ползать, первой прорезала зуб, первой узнала свое имя и последней умерла. И, как и ее сестры, она возмущалась тем, что ее эксплуатируют ради мировой сенсации», — указано в статье New York Times.

По информации издания, первой из пяти сестер ушла из жизни 20-летняя Эмили. Ее сестра Мари позже была госпитализирована с тяжелой депрессией и умерла в 36 лет. Вслед за ними скончалась Ивон, а в августе 2025 года не стало Сесиль. Аннет Дион последние несколько лет страдала от болезни Альцгеймера. Сообщается, что именно осложнения и стали причиной смерти.

По данным издания, сразу после рождения сестры прославились на весь мир. На них приезжали смотреть туристы. Новорожденные превратились в местную достопримечательность и диковинку. В мировую историю они вошли как первые пятерняшки, которые пережили младенческую смерть.

По информации издания, близнецы стали медицинской сенсацией. Девочек забрали от родителей. Сначала их выставляли на балконе. На детей предлагали смотреть за деньги. Позже соорудили специальную стеклянную комнату.

Ранее сообщалось, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями четвертого ребенка.