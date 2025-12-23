Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями четвертого ребенка

У бывшей теннисистки Анны Курниковой и певца Энрике Иглесиаса родился четвертый ребенок. Об этом 44-летняя теннисистка сообщила в соцсетях.

Анна опубликовала фотографию новорожденного и подписала: «Мое солнышко». Пол ребенка не называется, он появился на свет 17 декабря.

Фото: [ соцсети ]

У всех детей Курниковой и Иглесиаса близкие дни рождения. 16 декабря 2017 года появились на свет близнецы Николас и Люси, 30 января 2020 года родилась дочь Мэри. Семья проживает в Майами.

Анна Курникова завершила карьеру в большом теннисе в 2023 году. Ее наивысшими позициями в рейтинге WTA были восьмое место в одиночном разряде и первое — в парном. В одиночном разряде Курникова доходила до полуфинала Уимблдона, в парном — дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии.

