Возрождение из пепелища: в первый день открытия после масштабного пожара ТЦ «Лапландия» завален коробками

Корреспондент издания посетил ТЦ в первый день открытия после летнего пожара: повсеместно разбросаны картонные упаковки, лежат нераспакованные товарные поставки, а многие стеллажные конструкции демонстративно пустуют. Предположительно, торговый комплекс покинула масштабная сеть New Yorker, которая в Кемерове была представлена исключительно в этом ТЦ. На месте бывшего магазина демонтированы вывески, торговое оборудование и даже складская тара. При этом на официальном интернет-ресурсе центра бренд продолжает фигурировать в перечне арендаторов.

«Несмотря на это, уже в первый день в «Лапландии» много людей. Люди гуляют по магазинам и сидят в фудкорте. Стоит отметить, что и здесь работают пока не все кафе, но самые популярные», — рассказал корреспондент Сибдепо.

По данным издания, на каждом уровне бездействуют 1-2 эскалаторных подъемника, сопровождаемые предупреждающими табличками о проведении ремонтных работ. Доступ с подземных уровней частично обеспечивается только лестничными пролетами, хотя выход на верхние этажи в основном сохранен. Дополнительной проблемой стали неисправные автоматические дверные системы.

Ранее юрист Капштык рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что до двух лет тюрьмы грозит поджигателю кинозала в «Авиапарке».