«Возвращаться в Россию не хотим»: Эмигрант из Хакасии развеял стереотипы о США

Уроженец Хакасии Сергей 10 лет назад переехал Орегон. Горный инженер по образованию работает установщиком вентиляции и очень доволен своей жизнью, сообщает newkhakasiya.online . Он развеял стереотипы о США, которые россиянам навеяли голливудские фильмы. «Новая Хакасия» предлагает посмотреть на Америку глазами своего героя.

«Возвращаться в Россию не хотим.», - рассказал Сергей

В США школьники не учат географию так, как это происходит в России. О такой стране, как РФ, люди знают лишь потому, что часто слышат о ней в новостях. Население особо не волнует, что происходит в России.

Фото: [ newkhakasiya.online ]

Местные жители хорошо относятся к приезжим. По сути каждый американец - это некогда приезжий человек. Так они и воспринимают новых жителей. Просто кто-то эмигрировал раньше, а кто-то позже.

«Очень открытые люди, всегда помогут. Если что-то не знаешь, то всегда будут пытаться так сказать, чтобы ты понял. Если спрашиваешь, как пройти, то отведут за руку иногда», - рассказывает Сергей

Уровень жизни в США высокий. Да, есть люди без определенного места жительства. Они живут в палатках и ежемесячно получают 200 долларов. Есть бандиты и маньяки, но они живут в других районах. Полиция следит за тем, какой образ жизни ведут бывшие преступники. Бывает, что американец живет в странных условиях. Например, стаскивает в дом все барахло. Таких соседи называют сумасшедшими и стараются их сторониться. Их дома видно издалека:

Фото: [ newkhakasiya.online ]

Что касается остальных людей, то живут они хорошо. Пенсионеры могут позволить купить «Бентли» и несколько раз в год ездить отдыхать. Каждый может найти работу. Денег на продукты хватает, потому что из среднестатистической зарплаты на эти траты уходит небольшой процент.

«Парков море, в каждом городке по несколько штук. Детские площадки, аллеи, велодорожки, места для барбекю. Шашлык тут где попало не жарят, пиво вечером под подъездом не пьют.», - рассказывает Сергей

В каждом доме, действительно, есть оружие. Для этого необходимо получить разрешение. Можно им воспользоваться, если на территорию участка проникнет бандит. Оформить лицензию нелегко, так что каждому встречному в руки пистолет не выдают.

Люди сортируют мусор и трепетно относятся к окружающей среде.

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