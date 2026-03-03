Впереди весна — будьте аккуратны: уролог назвал травматичную для мужчин позу во время секса

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян выступил с неожиданным предупреждением в преддверии весны. По словам специалиста, одна из самых распространенных интимных поз может быть опасна для мужского здоровья, сообщил REGIONS.

По информации эксперта, речь идет о позиции, когда женщина находится сверху.

«Активная женщина сверху, усердно войдя в раж, с большой амплитудой движения имеет все шансы всей массой очень сильно и травматично придавить тот самый орган. А потом — разрыв кавернозных тел, гематомы, бляшки и искривления полового члена», — подчеркивает специалист.

Доктор поясняет, что именно в такой ситуации риск повреждения полового органа возрастает многократно. В своем блоге он отмечает, что очередь пациентов с искривлениями и травмами не редеет, и основная причина — неудачный половой акт.

Большинство урологов, по словам Гадзияна, недолюбливают эту позу. Особенно те, кто хоть раз сталкивался с тяжелыми последствиями: переломами, обширными гематомами и серьезными травмами, требующими оперативного вмешательства.

«Друзья… Впереди весна, гормональный всплеск и повышенная активность. Будьте аккуратны…» — предупреждает врач.

Ранее сообщалось, что жителю Подмосковья провели операцию после перелома полового органа.