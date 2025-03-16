Впервые после госпитализации Ватикан опубликовал фото Папы Римского

Агентство напомнило, что 88-летнего понтифика госпитализировали 14 февраля после диагностирования тяжелой формы пневмонии. Служба печати Святого престола проинформировала, что снимок был сделан в надомной часовне. Помещение находится в римской больнице имени Агостино Джемелли. Палата Папы Римского расположена в соседней комнате.

По данным издания, фото было сделано в момент, когда понтифик принимал участие в утренней службе. На снимке он сидит, обернувшись к камере спиной. Можно немного рассмотреть лишь часть его профиля. Фотография не позволяет визуально оценить состояние пациента. На снимке он сидит в соответствующей службе одежде.

По данным агентства, состояние Папы Римского стабилизировалось и ежедневно улучшается. Однако на протяжении дня он получает кислородную подпитку. На данный момент медики не говорят о скорой выписке. Пациент нуждается в терапии под присмотром специалистов.

Раннее сообщалось, что Папа Римский впервые за время болезни обратился к верующим.