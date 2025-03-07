Папа Римский впервые за время болезни обратился к верующим

Папа Римский Франциск поблагодарил верующих за молитвы. Это первое обращение понтифика за три недели госпитализации.

Выступление Папы на испанском прозвучало в начале молебна, который в четверг проходил на площади Святого вел портал Святого престола Vatican News.

Отмечается, что голос Франциска был слабым, а речь затруднена.

В четверг, 6 марта, служба печати Святого престола сообщила, что состояние Папы Римского Франциска, которые находится в клинике с пневмонией, третий день остается стабильным.

В понедельник понтифик перенес два приступа острой дыхательной недостаточности, в результате было принято решение возобновить неинвазивную искусственную вентиляцию легких, то есть применения маски для дыхания. Во вторник и среду Франциску через носовые трубки подавали кислород, а маску оставляли на ночь.

Ранее сообщалось о том, что Папа Римский отказался уходить в отставку из-за проблем со здоровьем.