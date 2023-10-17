Впервые с начала СВО ВСУ применили против РФ ракеты дальнего поражения ATACMS с кассетами

Глава запорожского общественного движения Владимир Рогов проинформировал о нахождении на территории Запорожской области обломков американской ракеты дальнего поражения ATACMS кассетного типа, сообщает агентство « РИА Новости ». Американское издание, ссылаясь на анонимные источники, также заявляет о применении ракет, но уже на восточном направлении.

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко на своей странице в социальной сети сообщил, что Украина получила от США ракеты большой дальности ATACMS и уже успела оценить точность оружия после обстрела Бердянска. Официальных комментариев от представителей власти не было. Позже информацию подтвердил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спикер сообщил, что на территории Бердянска после ночного обстрела города ВСУ нашли обломки кассетных боеприпасов М74, которые принадлежат американским баллистическим ракетам ATACMS.

«По официальной версии, переговоры о передаче ракет только идут, но случившееся лишний раз подтверждает, что все эти разговоры о переговорах - очередная показуха и шоу, а точнее - операция информационного прикрытия и легализации поставок», - отметил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов

Владимир Рогов отметил, что в ночь с 16 на 17 октября был совершен комбинированный удар. Кроме ATACMS, ВСУ запустили ракеты GLSDB.

Издание «Politico» также информирует, что Украина впервые с начала СВО применила против России ракеты дальнего поражения объектов. Согласно официальной версии, вопрос о передаче Украине таких ракет находится лишь на стадии обсуждения. По факту же оно уже у ВСУ.

«Поставка и использование на поле боя, подтвержденные двумя людьми, знакомыми с ходом операции, знаменуют собой значительное усиление обороны Украины администрацией, впервые предоставляя киевским силам возможность наносить удары по российским целям далеко за линией фронта», - пишет Politico

Politico сообщает, что ракеты использовали для поражения российских вертолетов, которые отрабатывали по позициям ВСУ. Ранее президент США Джо Байден отказывался передавать Киеву вооружение подобного образца, чтобы не допустить эскалации конфликта.