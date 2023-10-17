На Украине заявили том, что ракеты ATACMS уже находятся на территории страны

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко вызвал волну обсуждений в социальных сетях, заявив, что американские ракеты большой дальности ATACMS уже находятся на украинской территории.

Об этом пишет РИА Новости. Также, по словам Гончаренко, они были использованы в ударе по городу Бердянску, расположенному в Запорожской области.

В своем сообщении в социальных сетях, Гончаренко поблагодарил западных партнеров и заявил, что ракеты находятся на Украине. Он также уточнил, что именно данным типом ракет по городу Бердянску был нанесен удар.

Пока официального подтверждения от властей Киева не было, однако СМИ известно об ударе по Бердянску и люди сообщали о взрывах в регионе и работе ПВО.