Впервые в истории: Кузбасс отмечает День телеутской письменности — праздник 185-летней традиции

Глава Кузбасса Илья Сердюк в своем телеграм-канале проинформировал, что во вторник, 24 марта, в регионе впервые отмечают День телеутской письменности, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Губернатор поблагодарил всех, кто работает над сохранением уникального языка и культуры телеутов.

«Спасибо всем, кто работает над сохранением уникального языка и культуры телеутов!» — написал губернатор региона.

Губернатор объяснил, почему праздник отмечают именно 24 марта. В этот день 185 лет назад появилась первая грамматика, которая положила начало письменной традиции телеутов. Язык развивается и сейчас — им владеют более 40% телеутов.

По информации губернатора, язык телеутов передается из поколения в поколение. Его юные носители учат стихотворения в языке-оригинале и поют песни. Ребята могут смотреть мультфильмы на языке своих прадедов. В школе села Беково в рамках дополнительного образования учеников обучают данному языку. Уделяют ему внимание и в местных учреждениях культуры.

Ранее сообщалось, что филолог Шаронов раскрыл неожиданный смысл известной фразы «Ни пуха ни пера».