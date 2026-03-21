«Ни пуха ни пера»: филолог раскрыл неожиданный смысл известной фразы

Фраза «ни пуха ни пера», которую сегодня используют как пожелание удачи, изначально имела противоположный смысл и была частью ритуального скандала, призванного обмануть злых духов. Об этом РИА Новости рассказал заведующий кафедрой русского языка РГГУ, доктор филологических наук Игорь Шаронов.

По словам ученого, в прямом значении это пожелание является негативным. Жена, провожая мужа на охоту, желала ему не добыть ни птицы (пуха), ни зверя (пера). Такое пожелание вызывало недовольство мужчины, который в ответ посылал супругу к черту. Тем самым между ними разыгрывалась сцена скандала.

Как пояснил филолог, этот скандал носил ритуальный характер. В дохристианские времена славяне верили, что за левым плечом человека постоянно находится злой дух, который стремится нарушить все добрые планы. Увидев, что в семье и так все плохо и царит разлад, дух, согласно поверьям, покидал это место и отправлялся туда, где все благополучно.

Эксперт добавил, что подобные ритуальные формулы, построенные на принципе обмана нечистой силы, существовали не только у славян, но и у многих других народов. Сегодня же фраза «ни пуха ни пера» утратила свое магическое значение и используется как обычное пожелание удачи перед важным делом, а ответ «к черту» воспринимается как традиционная, но не несущая негативного смысла реплика.

