Впервые за 30 лет в Турции зафиксировали сильнейшие заморозки

Министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что в стране впервые за последние 30 лет зафиксировали рекорд низкой температуры, сообщило издание EnsonHABER.

По данным издания, на своей странице в социальной сети X министр проинформировал, что в последний раз крупные сельскохозяйственные заморозки были зафиксированы в Турции в 2014 году. Теперь в некоторых регионах страны побит рекорд 30-летней давности. По информации Юмаклы, в среднем температура опустилась ниже 15 градусов.

«В результате этих неблагоприятных погодных условий мы, к сожалению, столкнулись с одним из самых крупных заморозков в сельском хозяйстве», — сообщил министр Турции.

По информации турецкого министра, в некоторых населенных пунктах шел дождь и град. Падение температуры в первую очередь негативно отразилось на развитии сельского хозяйства. Проблемы могут возникнуть со сбором урожая абрикос, орехов, винограда, картофеля и лука. Ибрагим Юмаклы сообщил, что государство окажет поддержку пострадавшим фермерам.

Ранее эколог Брыканов назвал преимущества весенних заморозков для сельского хозяйства.