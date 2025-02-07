Впервые за десять лет Россия поставила Южной Корее вертолеты

В 2024 году Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты, сообщило РИА Новости после анализа данных статслужбы республики.

По данным агентства, в 2024 году Россия также сократила на две трети экспорт деталей для летательных аппаратов. Прошлогодние данные сравнивали с итогами экспорта 2023 года. Общие объемы импорта Южной Кореей частей летательных аппаратов из РФ в 2024 году составили 34,5 тонны, что в финансовом эквиваленте — $5,2 млн.

«За год они сократились на 69,2% — до минимума с 2022 года (раньше поставок не было)», — сообщило РИА Новости.

По данным издания, в рамках договоренностей между странами Сеул приобретал у Москвы различные детали. В частности, запчасти, необходимые для вертолетов, самолетов или беспилотников. Общая сумма приобретенных товаров составила $2,9 млн. Шасси и их части были менее востребованы. На них республика выделила $261 тыс. Кроме того, были экспортированы винты на сумму в размере $2,04 млн.

По данным агентства, впервые с 2014 года Южная Корея также приобрела летательные аппараты — вертолеты с собственной массой более двух тонн стоимостью $4,1 млн. Товары, приобретенные у России, республика также экспортировала у других стран. Основными партнерами выступают США, Франция, Германия, Канада и Китай. РФ вошла в топ-10. Информации, продолжат ли страны сотрудничество в 2025 году, на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее загорелся самолет с пассажирами в аэропорту Кимхэ.