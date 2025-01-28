В Южной Корее загорелся самолет с пассажирами в аэропорту Кимхэ

Пассажиры и члены экипажа самолета Air Busan на ВПП в аэропорту Пусана едва не оказались в огненной ловушке из-за мощного пожара на борту. Об этом пишет агентство Yonhap.

Рейс должен был вылететь из Пусана в Гонконг, но прямо перед вылетом борт заволокло дымом из-за начавшегося пожара. Огонь охватил верх самолета полностью, а людей начали активно эвакуировать. Чудом никто не пострадал: всех 169 пассажиров и семь сотрудников перевозчика удалось вывести вовремя.

В тушении пожара задействовали несколько бригад огнеборцев и спецтехники экстренной службы. По предварительным данным, очаг возгорания находился в хвостовой части самолета. Однако что привело к возгоранию будут выяснять в ходе дальнейшей проверки.

Напомним, 29 декабря разбился самолет Jeju Air. Судно рухнуло в аэропорту Муан в Южной Корее. Boeing 737-800 сел на большой скорости и выкатился за ВПП, врезался в ограждение и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стали 179 человек. Выжить удалось лишь двоим.

Ранее сообщалось, что самолет потерпел крушение на побережье Сан-Паулу в Бразилии.