VR вместо микроскопа: как школьники Подмосковья исследуют клетки и парят в космосе, не выходя из класса

Обычный школьный урок больше никогда не будет прежним — по крайней мере, в тех школах, куда приезжает мобильный VR-класс Леонида Змиевского. IT-менеджер из Одинцова придумал проект, который позволяет детям не просто читать про клетки в учебниках, а буквально проваливаться внутрь них. Идея получила грантовую поддержку Росмолодежи в размере 850 тыс. руб. и уже перешагнула экватор реализации, сообщил REGIONS.

В школах Подмосковья и соседних регионах набирает обороты необычный образовательный формат. Благодаря инициативе IT-специалиста из Одинцова Леонида Змиевского, обычные уроки естествознания превращаются в настоящие исследования. Вместо скучных параграфов — полное погружение в виртуальную реальность.

Секрет прост: в учебные заведения привозят мобильный VR-класс, укомплектованный десятью гарнитурами. Надев очки, школьники оказываются внутри человеческой клетки, следят за движением молекул или выходят в открытый космос. Это не просто игра — это интерактивные лабораторные работы, где можно взаимодействовать с процессами, которые в реальности увидеть невозможно.

«Мой проект направлен на вовлечение школьников в изучение естественно-научных предметов. Мы показываем, что наука — это не сухие формулы, а живой и увлекательный процесс, который можно не только понять, но и почувствовать», — поделился Леонид Змиевский с REGIONS.

Особенно впечатляют возможности VR на биологии. Там, где даже самый мощный микроскоп показывает лишь двухмерную картинку, виртуальная реальность позволяет «потрогать» органеллы, рассмотреть их строение со всех сторон и понаблюдать за их работой в динамике.

«Особенность таких уроков в том, что виртуальная реальность позволяет не просто повторить классические лабораторные работы, а показать то, что невозможно увидеть в обычной лаборатории. Например, на уроках физики школьники проводят эксперименты и могут наблюдать движение заряженных частиц или визуализацию векторов сил, действующих на объекты», — пояснил автор программы.

К началу марта 2026 года проект преодолел важный рубеж. Занятия уже прошли в нескольких школах столицы, Московской и Тверской областей. В Одинцовском округе новую технологию оценили ученики Немчиновского лицея, Большевяземской школы и воспитанники Одинцовского молодежного центра.

«Дети с удовольствием включаются в процесс, а некоторые даже начинают задумываться о научной карьере. Это лучший показатель того, что мы движемся в правильном направлении», — отметил Леонид.

Реализовать задумку удалось благодаря победе в конкурсе «Росмолодежь.Гранты». В 2025 году на соискание поддержки подали рекордное количество заявок — более 30 тыс. Победители получают не только финансирование до 1 млн руб., но и экспертное сопровождение. Тем, кто хочет повторить успех, стоит поторопиться: заявки на конкурс 2026 года принимаются до 15 апреля на платформе «Молодежь России».

