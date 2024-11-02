Врач-биофизик Станкевич рассказала о свойствах «омикрона» после мутации

Врач Любовь Станкевич рассказала, что поколения «омикрона» после мутации не несут существенной угрозы населению, сообщил 56orb.ru.

Эксперт отметила, что последние штаммы коронавируса SARS-CoV-2 — это очередные производные варианта «омикрон».

«Мы не видим увеличения пневмоний, госпитализаций, какого-то значимого повышения процента смертности равной той, которая была в начале пандемии», — отметила врач-биофизик Российского государственного медицинского университета им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Любовь Станкевичч.

Однако риск заболеть пневмонией после заражения коронавирусом сохраняется. Последние штаммы по-прежнему поражают преимущественно верхние дыхательные пути. Побочные явления — поражение внутренних органов. Отличить грипп или ОРВИ от разновидности коронавируса можно исключительно лабораторным способом из-за схожести симптомов и протекания болезни.

В Роспотребнадзоре Оренбургской области рекомендуют россиянам при первых проявлениях простуды обращаться в больницу. Желательно изолироваться от окружающих. Категорически запрещено заниматься самолечением. Сотрудники ведомства допускают рост заболеваемости этой осенью несмотря на то, что количество заболевших в октябре по региону минимальное.

Врач-биофизик Станкевич ссылается на данные лаборатории «ЛабКвест», согласно которым диагностирование коронавируса и других ОРВИ-вирусов в период с 1 сентября по 15 октября выросла более чем в два раза по сравнению с периодом апрелем 2024 года.

«В настоящее время положительными оказывается более 40% образцов что почти соответствует мартовскому уровню заболеваемости. В числе выявленных респираторных инфекций лидирует риновирус, на который приходится 70% среди всех ОРВИ-позитивных лабораторных исследований», — уточнила медик.

Ранее сообщалось, что что всплеска психических заболеваний после пандемии коронавируса в стране не наблюдается.